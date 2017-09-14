宣達台灣入聯 蔡明憲：台自救運動

2017-09-14 02:40

〔中央社〕台灣入聯宣達團團長蔡明憲今天說，今年宣達活動將藉由台灣非政府組織成員李明哲在中國的遭遇，向世界各國表達台灣入聯是「自救與人權運動」。

蔡明憲及前國安會副秘書長張旭成上午在喬治華盛頓大學舉行記者會，蔡明憲指出，今年宣達團有約25人，最年輕的18歲，宣達團16日將於紐約遊行，向世界發出台灣人民的聲音，這是台灣的自救與人權運動。

蔡明憲以李明哲為例指出，這正顯示台灣與中國的不同，對政權提出建言，在中國就會因言獲罪，台灣有84%的民調支持度挺台灣名義加入聯合國，如果不說出來，很多國家會誤以為中國可以代表台灣。

他說，中國確實是台灣能否入聯的障礙，但台灣仍必須有人持續敲門，才能讓世界知道，也希望中國能放開心胸，聽聽台灣人民的聲音，如果中國一直刻意打壓，台灣人民與中國只會越來越遠，對中國也不是好事。

不過，美國瑪莉．華盛頓大學教授藍若思（Elizabeth Larus）則指出，理想上、愛好和平的國家都應該可以加入聯合國，但現實是，聯合國裡台灣的盟國較少，更關鍵的在於中國影響力很大，是安理會成員，有一票否決權，中國不願意支持，這是最大問題，她坦言，要以台灣名義進入聯合國是一個「台灣的夢」。

張旭成則說，儘管這是一個夢，但他仍相信台灣能克服難關，總有一天美夢成真。

對於政府的期待，蔡明憲則指出，這次出發前、政府有與宣達團先交換意見，比較主動，而他已是退休平民，「政府不方便出面的、我們來做」，但他希望總統蔡英文能向前總統陳水扁一樣，寫信給聯合國秘書長，表達以台灣名義入聯的心聲。

他還說，公投法修正通過後，會提出以台灣入聯及相關正名制憲的公投，他相信能得到大部分台灣民意支持。