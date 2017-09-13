阻加泰隆尼亞獨立公投 西檢察官將傳訊700位市長

2017-09-13 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙憲法法庭早在2015年就宣告地區獨立公投違憲，但加泰隆尼亞（Catalunya）自治區當局經常無視憲法法庭的決議，加泰隆尼亞自治區揚言將在10月1日舉行獨立公投，本月11日更有數10萬加泰隆尼亞人參加公投前的示威遊行。西班牙檢察官今（13）日下令，將調查配合10月1日公投的加泰隆尼亞各地市長。

根據《法新社》取得的裁定副本，西班牙檢察官辦公室今天表示，將傳喚同意協助10月1日獨立公投的城市首長到案，若不配合傳喚出庭，將強行逮捕到案。

根據《中央社》報導，加泰隆尼亞區的獨派主義政府要求區內共948名市長，提供公民投票的投票站設施，目前估計共有超過700個小城市同意參加公投。

西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）對加泰隆尼亞的獨立公投表示質疑，保守黨政府也主張，西班牙1978年憲法規定區政府不能自行舉行獨立公投，並表明將全力阻止公投。外媒指出，檢察機關也已展開蒐證，試圖指控加泰隆尼亞區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）等人涉嫌濫用職權與不服從，打算提出刑事告訴。

西班牙憲法法庭在上週阻止加泰隆尼亞快速通過公投法，但加泰隆尼亞政府仍強硬回應，無論如何都會繼續舉辦公投。事實上，憲法法庭早在2015年就宣告地區獨立公投違憲，但加泰隆尼亞政府根本不承認憲法法庭的合法性！