空污會折壽！印度PM 2.5濃度破表 讓都市人少活9年

2017-09-13 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕印度空氣污染極為嚴重，美國芝加哥大學（University of Chicago）研究發現，如果讓印度的空氣污染達到符合世界衛生組織（WHO）的標準，全國人民平均可以多活4年，德里的居民則可以多活9年。

根據《印度泰晤士時報》報導，這項研究是由芝加哥大學設計出的一套「空氣品質生活指數」（AQLI）做為評估。研究人員把最具空氣污染指標的PM 2.5細懸浮微粒納入計算，並推論當PM 2.5降低後，當地居民的壽命有何變化。

結果發現，德里的PM 2.5若符合世界衛生組織標準的10微克每立方米（10ug/m3），當地居民能夠多活9年。就算只能達到印度國內的標準40微克每立方米（40ug/m3），當地居民也能多活6年！

研究報告指出，根據AQLI指數評估後，大都市受空氣污染是最嚴重的，德里就是最明顯的例子。

研究人員葛林史東（Michael Greenstone）表示，細懸浮微粒目前對於人類，可以說是環境中最嚴重的健康殺手，世界各地命都受到細懸浮微粒影響，如同男女或兒童吸菸吸了數10年一樣。

印度德里在冬天期間空氣污染一直都很嚴重，由車輛排出或工業排出的細懸浮微粒，因空氣不流通等原因，持續在空氣中維持著高濃度，這也是為何德里一直在世界受污染的城市中排行前幾名。