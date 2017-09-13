印度10歲女童遭叔叔性侵生女 孩子爸不是他？

2017-09-13 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名10歲女童遭性侵懷孕，早前被法官駁回墮胎請求後，上月生下一名女嬰。據報，女童聲稱長期被她的叔叔性侵，但最新的DNA檢驗結果顯示，女童寶寶的父親並不是性侵她的叔叔。

英國廣播公司（BBC）報導，這名女童一開始並不知道自己懷孕，直到今年7月中旬，她抱怨肚子痛，被父母帶去醫院看診才揭發此事。7月底，印度最高法院駁回墮胎請求，原因是女童健康不佳，墮胎有危險，而當時女童已懷孕32週。

這名年僅的10歲的女童在上個月生下一名女嬰，女嬰將透過社福機構出養。但最新出爐的DNA檢驗結果顯示，女嬰的爸爸並非女童40多歲的叔叔，引發女童是否還被他人性侵的問題。

女童的父親早先表示，加害人並未否認指控。警方也說，女童的叔叔承認這些指控。負責調查此案的官員表示，還沒有考慮其他的可能性，女童已向法庭作證，非常清楚地指出被叔叔性侵的事實，女童的母親也告訴調查員，他們沒有其他懷疑對象。

一名資深警官表示，他們會要求重新檢驗報告，以確保DNA報告中沒有錯誤。

印度法律不允許孕婦在懷孕20週後墮胎，除非醫生政府母親懷孕處於生命危險中。但近年，法院收到許多遭性侵懷孕女童終止妊娠的要求，因為這些女孩發現自己懷孕時，週期都已超過20週。