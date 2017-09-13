金髮女性是笨蛋？ CEO染棕髮、戴眼鏡盼工作加分

原為金髮且會配戴飾品的艾琳凱利（Eileen Carey）。現在不但染了棕髮、且鮮少花時間在化妝打扮上，想塑造出更專業的形象。（圖取自BBC）

2017-09-13 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕有看過美國電影「金髮尤物」嗎？其實在美國社會中，金髮女性普遍有腦袋比較不靈光的刻板印象；矽谷新創公司CEO艾琳凱利（Eileen Carey）近日受訪時說，她原為金髮，刻意染了一頭棕髮、戴上眼鏡，這樣的外表能「更加分」，讓工作更加順利。

《ETNEWS》報導，艾琳凱利第一次染棕髮是一位從事風險投資行業的女性提供建議，「前來談生意的投資人面對一位棕髮女性時，將會比面對金髮女性更來得輕鬆，且比較不會懷疑她的工作能力。」認為棕髮將是工作上的優勢，能讓她看起來年紀較大、讓人們會更認真地看待她。

在工作場合中，艾琳凱利也遇過多位女性同樣原為金髮、卻故意染色，全都為了差不多的目的；而該行業為數不多的女性CEO中，也的確以棕髮占多數。

但艾琳凱利會注意的還不只髮色。她戴上眼鏡、且總是穿著寬鬆衣物來減少暴露自己的身材曲線；這些舉動全是為了在男性居多的科技業中減少因身為「女人」而受到的注目。

據2016年的一項調查顯示，從事科技業的女性有6成曾遇過職場騷擾，另一項調查更補充其中4分之3的女性並不會向上舉報。

對此，艾琳凱利表示，「希望人們記得自己有換工作這個選擇」，且在進入一間公司前，先好好觀察該公司的員工、老闆，並嘗試和在那邊工作的女性談談。「如果覺得這間公司可能因種種原因讓自己無法企及原本所冀望的高度，就不要進去。」