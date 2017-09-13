超賣補償意外之財！達美航空給12萬求你下飛機

目前達美航空（Delta Air Lines）讓乘客「願意下機」的補償金額目前是2200美元（約新台幣6萬6250元），然而在今日的超賣事件中，經公開喊價後達成交易，賠償金額竟高達4000美元（約新台幣12萬0456元）。（圖擷自iStock）

2017-09-13 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕從聯合航空強行將乘客拖下飛機的暴力行徑後，許多人便開始關注航空公司機位超賣引發的相關問題。目前達美航空（Delta Air Lines）讓乘客「願意下機」的補償金額目前是2200美元（約新台幣6萬6250元），然而在今日的超賣事件中，經公開喊價後達成交易，賠償金額竟高達4000美元（約新台幣12萬0456元）。

綜合媒體報導，女乘客史密斯（Tracy Jarvis Smith）原本要從亞特蘭大（Atlanta）飛往南灣（South Bend，也稱南本德），但是遇到航空公司超賣機位，因此發了一筆小財。

當日飛機上，坐滿很多要前往喬治亞大學（University of Georgia）觀看足球比賽的球迷，很多人一分鐘也不想錯過，因此沒有人願意為了2200美元（約新台幣6萬6250元）願意下機，經過輾轉的喊價後，史密斯接受了4000美元（約新台幣12萬0456元）的價格。

史密斯說，她將用這筆意外之財與丈夫一起去夏威夷旅行。