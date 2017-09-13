科幻片成真？ 中國出現「藍肝人」

2017-09-13 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體近日報導一起怪事，一名30歲的湖北男子開刀時，被發現肝臟竟然是藍色的，眾多醫師研判，「藍肝」並非天生，而是受紋身染料影響。

中國《楚天都市報》報導，湖北省恩施市中心醫院替一名紋身的30歲男子進行膽囊結石手術時，發現他的肝臟呈現異常的藍色，手術醫師將這一情況丟在醫師群組裡求救，引來不少醫師討論。

參與研判的協和醫院胃腸微創外科主任醫師蔡開琳形容，「挺像鋼筆的藍墨水的顏色，還帶有光澤。」他說，當時手術醫師沒有把肝切開來看，但推測肝臟內部應該也是藍色的。

這名男子的肝臟雖然顏色異常，但外表光滑健康、型態和功能都正常，沒有相關病變。有一群醫師在群組看到該案例後表示，也遇過同樣情況，追問後發現，這些患者基本上都有紋身經驗，且紋身的面積還不小。

眾多醫師討論後，最後一致認為，是紋身染料讓原本紅色的肝臟變成藍色的。蔡開琳解釋，紋身染料會被皮膚吸收進入血液中，肝臟中清除血液毒素的細胞，吸收這些有色物質後，導致肝臟變色。

蔡開琳說，「藍肝人」的肝臟目前看來沒問題，但外來化學物質導致肝臟變色，理論上對身體有害無益，建議民眾紋身前三思，「即使是合格染料，也可能存在能使肝臟變色的成分。」