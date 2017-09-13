希拉蕊出書談敗選怪東怪西 白宮冷回：可悲

希拉蕊出書大談去年總統敗選的種種。（法新社）

2017-09-13 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕去年在美國總統大選落敗的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），於當地時間12日推出名為《事發緣由》（What Happened）的新書，內文除了譴責川普手段低劣外，連前總統歐巴馬、黨內對手、前聯邦調查局局長柯米（James Comey）、選民也一起罵進去，白宮於新書發表當天也提出看法，表示新書是「希拉蕊可悲政治生涯的句點之作」。

綜合外媒報導，去年總統大選，希拉蕊對戰川普時信心十足，甚至傳出決選當天，希拉蕊陣營早已準備好勝選慶祝煙火大會，沒想到結局卻跌破眾人眼鏡。

希拉蕊在紐約聯合廣場（Union Square）巴諾書店（Barnes & Noble）舉行《事發緣由》簽書會，不少民眾大排長龍，就為了看希拉蕊一眼。而此書才剛出版就衝上亞馬遜網路書店（Amazon）的暢銷排行榜冠軍，希拉蕊預計在美國、加拿大、英國巡迴打書。

面對希拉蕊在書中雖承認自己錯估情勢、輕敵、電郵門事件都是自己的錯與責任，但提到去年10月9日第2場總統大選辯論時，形容川普在台上如影隨形，小動作不斷「根本像是在對她脖子吹氣」，讓她渾身起雞皮疙瘩。

白宮發言人桑德絲（Sarah Huckabee Sanders）表示：「我認為他（總統川普）很清楚選舉時發生的事，全美國人也很清楚。希拉蕊操作美國史上極為負面的一場選戰，而且敗選了。她還用謬誤莽撞的攻擊來銷售這本書，這定義了她公眾生涯的最後一章，這很可悲，我認為這很令人遺憾。」至於川普會不會買這本書來閱讀，則尚不清楚。

相關影片請見：