颶風艾瑪重災區 1300萬人無電可用

颶風艾瑪（Irma）橫掃美國東南部及佛羅里達州，造成的災情慘重，從西嶼（Key West）到傑克遜維爾（Jacksonville）有1300多萬人包括家庭、企業都深受停電之苦。（美聯社）

2017-09-13 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕颶風艾瑪（Irma）橫掃美國東南部及佛羅里達州，造成的災情慘重，從西嶼（Key West）到傑克遜維爾（Jacksonville）有1300多萬人包括家庭、企業都深受停電之苦。川普（Donald Trump）和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將於星期四前往佛羅里達州，視察颶風艾瑪（Irma）襲擊後所造成的損失。

綜合媒體報導，截至昨日上午，舊金山灣區有115萬個家庭受到停電影響，佔了停電總數的61％。佛羅里達州杜克能源公司（Duke Energy）的120萬顧客，失去了電力，皮尼拉斯郡（Pinellas County）是其中受到影響最大的地區。杜克能源公司正在努力修復電力，將近有42萬個顧客希望儘快取得電力。

杜克能源的公司總裁Harry Sideris也表示，公司已經向35個郡的服務區，額外派出9000名工作人員，其中3000人將在皮內拉斯郡協助。坦帕電氣（Tampa Electric）的發言人Cherie Jacobs表示，最多人深受停電之苦的地區是希爾斯波羅郡和波爾克郡，目前有20萬7316人沒有電力。

失去了電造成人民許多的不便，其中有雜貨店的老闆Missie Sieber表示，沒電時，最遭的事情便是沒有空調，「真的非常熱」。