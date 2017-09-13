遭高速撞擊還被載著走 郊狼「表情超無奈」

加拿大女子在上班途中不慎撞上一隻郊狼。（擷取自臉書）

2017-09-13 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大女子納克斯（Georgie Knox）上週駕車通勤時，不慎撞到一隻郊狼，結果後者竟不偏不倚卡在保桿上動彈不得，渾然不知的納克斯便載著牠一路開下去，直到停等紅燈時被路人提醒才發現狀況，經相關人員施以援手，終於結束了這段「與狼共駕」的奇妙旅程。

綜合外媒報導，事發於上週6（9日），納克斯當時正在開車上班的途中，她回憶撞擊郊狼的當下，有巨大的震動與聲響傳出，讓她以為郊狼已被輾過，因而沒有停下車察看。不料，納克斯繼續行駛了大約25分鐘後，在停紅燈時被路邊一名工人叫住，告訴她車頭卡了1隻郊狼，納克斯聞言便立即下車，接著就看到令她吃驚不已的景象。

納克斯在臉書發文表示，只見這隻可憐的郊狼4腳懸空，卡在保桿處動彈不得，「表情相當無奈」，牠不時眨眨眼，動動尾巴，似乎在抗議這段「違反自己意願的旅程」。納克斯隨後緊急通報有關單位，後者獲報後隨即派員到場協助處理，經檢查發現郊狼奇蹟似地毫髮無傷，便將其帶離交通危險區域後釋放。

納克斯隔天把事件經過與圖影PO上臉書，引發熱論，釋放郊狼的影片上傳至今已湧入超過2800萬人次觀看，網友們紛紛留言說「感謝上天」、「不幸的開頭，有了幸運的結局」、「牠看起來好無奈」。

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