新加坡海域又發生船隻相撞 5船員下落不明

油槽船「KARTIKA SEGARA」號。（圖擷自《MarineTraffic》）

2017-09-13 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡海域今（13日）晨驚傳船隻相撞意外，一艘在印尼註冊的油槽船與一艘在多米尼克註冊的挖泥船在新加坡的姊妹島（Sisters' Islands）西南方向約1.7海浬相撞，挖泥船有5人失蹤。

據新加坡媒體《聯合早報》報導，當地時間13日凌晨，一艘油槽船「KARTIKA SEGARA」和一艘挖泥船「JBB DE RONG 19」在新加坡海域發生相撞事故，事故地點在新加坡的姊妹島西南方向約1.7海浬處，新加坡海事局表示，挖泥船原本在西向航道上航行，而該艘油槽船當時正準備離開新加坡，航行進入新加坡海峽分道通航的東向航道時，兩船不慎相撞。

報導指出，碰撞後油槽船右舷受損，有部分區域出現進水的狀況，但情況穩定，目前停靠在東部錨地，船上的26名印尼籍船員沒有受傷，但挖泥船翻覆，有5船員下落不明，包含4名中國籍船員以及1名馬來西亞籍船員。

新加坡海事局正展開搜救作業，新加坡海軍、民防部隊和警察海岸衛隊也派出多艘船隻到場支援，兩艘拖船將挖泥船移至安樂島（Pulau Senang）附近，以利行水下搜索行動；新加坡海域航線目前未受影響，事故發生原因仍在調查中。

上個月，美國海軍導彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain）」在新加坡進行例行停靠途中，意外與化學燃油商船「Alnic MC」相撞，造成10名美軍死亡意外。