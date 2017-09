巴塞隆納聖家堂驚傳有炸彈 警方急封鎖虛驚一場

2017-09-13 11:15

〔即時新聞/綜合報導〕巴塞隆納再傳恐怖攻擊?西班牙自治區加泰隆尼亞警方於昨日(當地時間12日晚上8點30分)在知名景點「聖家堂」(Sagrada Família)附近,發現一輛載有可疑不明包裹的麵包車,拆彈小組到場後,才發現只是虛驚一場,但這也凸顯了巴塞隆納人民依然未從恐攻陰霾走出。

據《衛報》報導,警方發現這輛麵包車後,立刻撤離教堂以及周邊商業場所的民眾,加泰隆尼亞警方莫斯科.埃斯誇德拉(Mossos d'Esquadra)約於晚間8點多時指出,正檢查該可疑車輛,不過隨後證實是虛驚一場,警方在推特上表示沒有人被逮捕。

西班牙巴塞隆納上個月發生恐攻,兇嫌開車於人潮洶湧的蘭布拉大道衝撞行人,造成14人罹難。而恐怖分子原計畫以爆裂物進行恐怖攻擊,更計畫以名為「撒旦之母」炸毀聖家堂,但由於行兇前幾日恐怖分子意外引爆其中一個爆裂物,才迫使他們採取其他手段作案。而這次的誤報烏龍,也許也代表當地仍未從恐攻陰霾中走出。

Finalizadas comprobaciones en Sagrada Família. Se trata d 1 falsa alarma / It is a false alarm. Situation has normalized in Sagrada Família