巴塞隆納聖家堂驚傳有炸彈 警方急封鎖虛驚一場

巴塞隆納聖家堂驚傳有爆裂物出現。（歐新社）

2017-09-13 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕巴塞隆納再傳恐怖攻擊？西班牙自治區加泰隆尼亞警方於昨日（當地時間12日晚上8點30分）在知名景點「聖家堂」（Sagrada Família）附近，發現一輛載有可疑不明包裹的麵包車，拆彈小組到場後，才發現只是虛驚一場，但這也凸顯了巴塞隆納人民依然未從恐攻陰霾走出。

據《衛報》報導，警方發現這輛麵包車後，立刻撤離教堂以及周邊商業場所的民眾，加泰隆尼亞警方莫斯科．埃斯誇德拉（Mossos d'Esquadra）約於晚間8點多時指出，正檢查該可疑車輛，不過隨後證實是虛驚一場，警方在推特上表示沒有人被逮捕。

西班牙巴塞隆納上個月發生恐攻，兇嫌開車於人潮洶湧的蘭布拉大道衝撞行人，造成14人罹難。而恐怖分子原計畫以爆裂物進行恐怖攻擊，更計畫以名為「撒旦之母」炸毀聖家堂，但由於行兇前幾日恐怖分子意外引爆其中一個爆裂物，才迫使他們採取其他手段作案。而這次的誤報烏龍，也許也代表當地仍未從恐攻陰霾中走出。

Finalizadas comprobaciones en Sagrada Família. Se trata d 1 falsa alarma / It is a false alarm. Situation has normalized in Sagrada Família — Mossos （@mossos） 2017年9月12日

警方立刻封鎖現場。（歐新社）