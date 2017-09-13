控告郭文貴性侵！ 前女助理求償42億

由國際刑警發布「紅色通報」（即「紅色通緝令」）所追捕的中國商人郭文貴，他的前私人助理馬蕊也向美國紐約州紐約郡最高法院提出7項民事指控，其中包括性侵罪在內，求償總共1.4億美元（約新台幣42億元）。（路透社）

2017-09-13 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕由國際刑警發布「紅色通報」（即「紅色通緝令」）所追捕的中國商人郭文貴，他的前私人助理馬蕊也向美國紐約州紐約郡最高法院提出7項民事指控，其中包括性侵罪在內，求償總共1.4億美元（約新台幣42億元）。

綜合外媒報導，根據告訴書的內容指出，郭文貴在2015年初赴美逃亡，隨後要求馬蕊前往紐約出差，時間為一週，沒想到，一去紐約再回到中國後，便是3年的時間。馬蕊表示在踏進美國的那一刻起，便失去了人生自由，郭文貴沒收了她的護照，並對她的通訊限制，電話、電腦皆被禁用，此外，郭文貴還會檢查她在臉書與各個社交軟體上的網頁瀏覽紀錄，她與朋友不能聯繫，除了父母。

不只如此，郭文貴甚至在他的紐約公寓住所——第五大道第781，試圖性侵她，強行掙脫後，郭文貴沒有善罷甘休，而後遭到逼酒，郭文貴再闖入她的寢室強姦。馬蕊透露，郭文貴後來又在他的倫敦住所性侵一次，在倫敦生活期間，趁隙逃離郭文貴住處，向中共駐英國大使館求助。

馬蕊指稱郭文貴指派她做為私人助理，並威脅回中國就會被逮！此外有媒體也指稱，馬蕊的父母也多次被郭文貴騷擾。

代表馬蕊的紐約律師索爾巴肯（Lisa Solbakken），其在2016年曾被雜誌《超級律師》（Super Lawyers）評為紐約最佳律師，她強調郭文貴在媒體上營造「政治異見人士」的形像只是煙霧彈（smokescreen），實際是為了恐嚇包括原告在內的下屬和其他身邊的人，「郭文貴在美國申請政治庇護，卻還沒有為他以前的、在自己國家做過的事負責。」

事件後，郭文貴在推特上公佈馬蕊的照片和家庭住址，並對她進行人身攻擊，然而卻沒有正面的回應。日前傳出其於10月到期的美國簽證遭拒續簽，由於憂心遭中國政府迫害，郭文貴9月6日通過律師向美國移民局遞交了政治庇護申請，然而政治庇護也與誠信問題互有牴觸，「有證據的刑事犯罪」往往會對申請不利。值得討論的是，這一次馬蕊提的是民事訴訟，有無同樣的影響力不得而知。

今年4月19日，郭文貴收到第一張國際刑警發布的「紅色通報」（即「紅色通緝令」）；今年8月31日，郭文貴被指控與對28歲前助理性侵，中國要求國際刑警再發出第二張「紅色通報」。

這一次7項的民事指控，有6項罪名指向郭文貴本人，1項罪名指向郭文貴所控制的金泉（紐約）有限公司。