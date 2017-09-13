日前才批中國像納粹... 川普前心腹赴港改口讚習近平

巴農（中）日前強硬批評中國，赴港後卻改讚習近平了！（彭博社）

2017-09-13 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普前心腹、前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）日前強硬批評中國的現況有如納粹掌權前的德國，兩者同有極端的民族主義，不過他抵達香港後卻改口了，直呼中國國家主席習近平是「一位英明領袖」！

巴農赴港前接受《紐約時報》訪問時對中國的立場相當強硬，甚至把中國列為「下一個開戰對象」，他還做了把現在的中國形容為1930年的德國，強調「100年後，人們會記得我們為阻止中國稱霸世界所做的努力。」

《紐時》報導指出，巴農訪港的談話卻改口了，報導引述消息來源指出，巴農在餐會上對在場的人說，川普對習近平高度尊重，並認為2位領導人可以找到解決朝鮮半島危機的辦法。在場人士透露，他把中國國家主席習近平稱為英明領袖，與日前強硬態度大相逕庭。這是他自8月離開白宮後，首次的高調海外訪問，邀請班農的香港經紀公司里昂證券（CLSA）屬於中國投資銀行中信證券。

會中巴農也討論到美國白宮的問題，許多人驚訝他雖然人以不在白宮任職，卻對川普政府的內部工作仍有直接的了解，也有不少人對巴農直白的性格感到驚訝。

巴農過去接受採訪時曾誇口，美國將會在南海與中國打仗，隨後慘遭開除。過去巴農對中國的立場鮮明，他曾呼籲美國需要對北京採取更嚴厲的立場。