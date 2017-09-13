內褲下毒滲陰囊 男子另結新歡遭前妻教訓出人命

中國大陸廣西柳州市一名貝姓女子，因前夫外遇而心生不滿，為了給他一個教訓，竟想出在內褲下毒的方法。圖為示意圖。（記者方志賢翻攝）

2017-09-13 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕有什麼深仇大恨需要在內褲裡下毒？中國大陸廣西柳州市一名貝姓女子，因前夫外遇而心生不滿，為了給他一個教訓，竟想出在內褲下毒的方法，但是前夫患病身亡，貝女被判11年徒刑。此外，前夫的父母甚至提起了刑事附帶民事起訴，要求判決貝女承擔醫療費、誤工費、護理費、住院伙食補助費、喪葬費、被撫養人生活費共計人民幣7萬0947元（約新台幣32萬6982元）。

《中青在線》報導，貝姓女子和43歲覃姓男子原是夫妻，婚後育有一子一女，雙方在2010年離婚，儘管如此，離婚後的兩人仍與子女共同生活。然而在2016年的春節後，感覺丈夫態度轉為冷淡，後來才發現他在外頭另結新歡。貝女為此忿忿不平，竟把腦筋動到了「百草枯」上，為什麼呢？因為這是一種除草劑，碰到手上的皮膚會產生辣感和脫皮。貝女設計了懲罰，甚至讓覃某誤認為自己得了性病，進而不去找女友，最後卻意外引來這場悲劇。

在2016年7月，貝女開始實施報復計畫，買了「百草枯」後，浸泡在覃某的內褲，最後曬乾，前夫穿上後驚覺胃部不適，病情經診斷為陰囊感染，期間前夫女兒尋問了貝女是否有在飯菜裡下毒，貝女都不願意透露，直至2016年7月24日，前夫的病情一發不可收拾，貝女才向前夫女兒坦承犯案並於次日向警方投案。

覃女最後在多器官衰竭下死亡，經法醫認定，「百草枯」中毒是其主要死因，中毒繼發的多器官衰竭是直接死因。覃女的女兒、兒子提出諒解書，表示願意原諒貝女，請求法院對貝女從輕處罰，最後貝女被判11年徒刑表示，其表示將服從判決，不提起上訴，但是覃某父母提起了刑事附帶民事起訴。