對付北韓新解！？ 美專家：空投2500萬支iPhone

美專家建議，可空投iPhone手機給北韓民眾使用。圖為蘋果新推出的iPhoneX。（彭博社）

2017-09-13 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國通過新一波針對北韓的制裁方案，被形容為史上最嚴厲，美國也有專家對如何解決北韓問題提出看法，認為「空投2500萬支蘋果iPhone」是可行的做法。

前美國海豹部隊成員，現為「Business Insider」投稿作家威林克（Jocko Willink‏）日前在推特上獻計，但他的建議並非是某種秘密行動或軍事打擊，而是「空投2500萬支iPhone給北韓民眾，再用衛星傳送免費WIFI」。

威林克的建議看似玩笑，但華盛頓智庫「史汀生中心」（Stimson Center）的北韓專家孫雲認為，這是可行的方式，「金正恩知道，當北韓的社會對外開放，且只要人民知道他們錯過了些什麼，那金氏政權將陷入不穩，甚至被推翻。」

孫雲舉例，南韓先前曾用氣球空投關於北韓的小冊子和DVD，北韓便以軍事行動回應，可見與其他民主、繁榮的國家相比，北韓的政權相對脆弱。

但孫雲也說，北韓人若是被抓包使用南韓的產品，會受到當局嚴重懲罰，因此有足夠的理由認為，提供產品或網路給北韓民眾，等於將他們推向火坑。

孫雲表示，面對北韓局勢，美國可執行的選項越來越少，「除非北韓政權更替或社會制度產生改變，否則北韓不會放棄核武計畫。」他說，類似空投iPhone的方法雖然有很長的路要走，但仍有成功的機會。