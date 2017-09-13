全球大學畢業生就業力 台大跌出百名外

2017-09-13 05:28

〔中央社〕英國高等教育調查公司QS今天公布2018大學畢業生就業力排行榜，美國史丹佛大學蟬聯第一。台灣有7所大學上榜，但排名最高的國立台灣大學跌出百名以外。

QS表示，2018大學畢業生就業力排行榜共有495所學校上榜，採用5項指標，分別為校友成就、雇主與學生聯繫、雇主聲譽、畢業生就業率，以及與雇主的合作關係。史丹佛大學在雇主生育、校友成就及與各雇主的合作關係方面表現優異，守住第一名寶座。

前十名大多被美國的學校所佔據，從第2到10名分別為加州大學洛杉磯分校、哈佛大學、澳洲雪梨大學、麻省理工學院、英國劍橋大學、澳洲墨爾本大學、英國牛津大學、加州大學柏克萊分校，以及北京清華大學。

台灣有台大、成功大學、交通大學、台灣科技大學、中山大學、中央大學，以及清華大學上榜。

台大去年排名61名，但今年跌出百名外，排名在101至110名。成功大學去年在101至110名，今年下滑到161至170名。交通大學去年在151至160名，今年下滑到161至170名。

中山大學從151至160名下滑100個名次，來到251至300區間。清華大學從201至250區間，下滑到301至500區間。台灣科技大學在171至180名，中央大學在301至500區間，2所學校都是新上榜。

台大的校友成就最為突出，成功大學及中山大學在雇主與學生聯繫上表現傑出，畢業生就業率最高的則是台灣科技大學。