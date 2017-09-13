伊拉克國會表決　圖封殺庫德族獨立公投

2017-09-13 01:56

〔中央社〕伊拉克國會今天表決封殺庫德族領袖舉行獨立公投的計畫，呼應西方和區域國家對這項公投的批評，但距離這項投票只剩兩周時間，庫德族領袖堅持如期舉行公投。

法新社報導，這項公投預定9月25日舉行，結果雖然不具約束力，但引來鄰國伊朗和土耳其強烈反對，他們都擔心這會激起境內龐大庫德族少數民族起而效尤。

美國與歐洲聯盟，甚至是伊拉克境內550萬庫德族中的部分人士，都批評這項公投，認為這會分散打擊聖戰士行動的力量。

伊拉克政府軍和庫德族部隊在對伊斯蘭國（IS）的戰鬥中扮演要角。這個聖戰團體2014年占領伊拉克大片土地，但政府和庫德族的反攻作戰最近數月成果豐碩。

國會是在80位國會議員要求將此事列入議程後進行表決，這使得庫德族議員退場抗議。

身為遜尼派阿拉伯人的國會議長朱布瑞（Salim al-Juburi）表示，表決結果要求巴格達政府「採取所有行動維護伊拉克的統一」，以及與庫德族領袖展開對話。

不過，在庫德族重鎮基爾庫克（Kirkuk），庫德族領袖巴薩尼（Massud Barzani）表示，公投仍將如期舉行，因為希望確保庫德族權利的「所有其他努力都已失敗」。

這項公投可能導致伊拉克北部的庫德斯坦地區（Kurdistan）獨立，這個地區山勢崎嶇，但藏有大量石油，自1991年已取得實質自治地位。