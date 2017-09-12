菲人權委員會批掃毒 明年預算被狂砍到剩670元

2017-09-12 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）鐵腕掃毒政策引發國內外譴責，菲律賓人權委員會因為對掃毒唱反調，2018年度預算慘遭狂砍，只剩下1000菲律賓披索，換算僅約新台幣670元！

《路透》和《ABS-CBN》報導，菲律賓眾議院週二（12日）審查2018年年度預算，151名眾議員中，有119人支持大幅削減人權委員會的預算。反毒品戰爭人士稱議會此舉是在報復，因為該獨立機構批評杜特蒂的掃毒政策，並調查數千起毒品戰爭中的命案。

人權委員會要求2018年年度預算應有17.2億菲律賓披索，但政府僅編列6.78億，但在眾議院二讀後，年度預算被砍到只剩下1000披索。雖然該案還須三讀，並得獲得參議院批准，但反對者表示可能會通過，因為杜特蒂在兩院享有絕對多數。

眾議院發言人阿爾瓦雷斯（Pantaleon Alvarez）在電視上表示，這個人權機構維護罪犯的權利，作為一個無用的機構僅應得一個低預算，「如果你想要保護罪犯的權利，就從犯罪分子那拿預算」。

人權委員會長期以來一直抱怨缺少人力和資源，以便全面調查殺人事件。委員會主席加斯康（Chito Gascon）表示，眾院的行動是難以想像、任性的報復。該機構冀望參議院能推翻眾院決定。