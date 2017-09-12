菲律賓熱低壓籠罩釀災 傳至少4死6失蹤

熱帶低氣壓馬鈴帶來的暴雨，造成淹水區域水淹及胸。（美聯社）

2017-09-12 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓目前受熱帶低氣壓馬鈴（Maring）籠罩，帶來暴雨，造成首都馬尼拉與馬尼拉周圍郊區傳出淹水的災情，有些區域甚至有民眾遭土石流活埋。今（12）日菲律賓傳出至少4人死亡、6人失蹤。

綜合外媒報導，根據統計菲律賓每年會遭遇至少20次這種風暴。儘管菲律賓官方已經警告馬鈴所帶來的風險與強度，仍對受影響地區造成嚴重的災情。失蹤的6人中，有5人是因為住家位於暴漲的河水邊，洪水將房子整個沖入河川中，另外1人則是因所住區域淹大水而下落不明。

已罹難的4人中，一對年齡分別為17與14歲的青少年兄弟因為堅守家園遭到土石流活埋，民防官員說：「地方當局多次警告，他們仍選擇留下。」警方表示，另有1名12歲女童在帕賽市（Pasay City）附近的河邊洗澡時，遭到突然暴漲的溪水沖走。而目前獲報最後一名罹難者為1個兩個月大的女嬰，女嬰遭到隔壁醫院倒塌的混凝土牆壓死。

菲律賓的氣象學家雷尼托（Renito Paciente）表示，馬鈴的移動速度只有15kph（每小時15公里），如此緩慢的速度只會造成更多的降雨與更嚴重的災情。