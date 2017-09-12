吃角子老虎機騙很大？ 澳洲前賭徒告賭場、製造商

一名過去賭博成癮的女子認為，賭場裡的吃角子老虎機帶給玩家不切實際的期望，違反消費者保護法，憤而提告，澳洲皇冠賭場強烈否認指控。（法新社）

2017-09-12 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一場前所未有的官司開打了！一名過去賭博成癮的女子蓋伊（Shonica Guy）認為，賭場裡的吃角子老虎機帶給玩家不切實際的期望，違反消費者保護法，因此控告一家連鎖賭場和吃角子老虎機製造商。

外媒形容這是一件標誌性案件，澳洲女子蓋伊指控，吃角子老虎機誤導或欺騙玩家可以獲勝，旨在讓玩家上癮，已違反消費者保護法。蓋伊週二（12日）表示，她因為沉迷吃角子老虎機「pokies」，失去14年人生，她把賭場和老虎機製造商告上法院，並非想尋求補償金，而是想試圖阻止其他的賭徒和她一樣，陷入相同的陷阱。

蓋伊和她的律師指出，老虎機的前4個卷軸各有30個符號，但最第5個也就是最後一個停止旋轉的卷軸，有44個符號，讓玩家很難獲勝，並且讓輸掉的賭客有「差一點就贏了」的想法。蓋伊還說，這些機器聲稱投入的87％金額會回報給玩家，是騙人的！

澳洲皇冠賭場（Crown Casino）和機器製造商「Aristocrat」強烈否認指控，並稱會大力捍衛自己的主張。代表老虎機製造商團體的遊戲技術協會表示，業者肯定產品沒有誤導性，「它們守在嚴格的法規內，符合國家標準。」

根據澳洲聯邦政府社會服務部（DSS）統計，2014至2015年度，澳洲人平均花了190多億澳元賭博，其中130億澳元花在老虎機上。DSS也發現，經常玩老虎機的賭客，其中6分之1有嚴重賭博上癮問題。