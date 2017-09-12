澳洲袋鼠數量暴增2倍 當地人建議食用解決

澳洲袋鼠數量暴增，引起當地討論，有人建議以食用袋鼠，減少其數量有助環境。（美聯社）

2017-09-12 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國寶袋鼠近期因數量暴增，從2700萬隻急增至4500萬隻，當地政府為控制袋鼠數量訂定政策，引起當地討論，有人提出可以食用袋鼠肉，因其產生的甲烷排放少，對環境有益，而反對者則認為目前無證據顯示，控制袋鼠數量有助環境。

據《BBC中文網》報導，澳洲政府2016年統計數據顯示，澳洲的袋鼠數量是澳洲人口2倍，總計有4500萬隻。原2010年袋鼠數量僅2700萬，現今數量暴增近2倍，研判原因與當地雨量增加，影響食物收穫豐收有關。

澳洲政府以控制袋鼠數量，有嚴格訂定人道屠宰動物政策，但在澳洲一直備受爭議，反對者認為控制袋鼠數量有助保護環境一說，目前並無相關證據可證實。而有部分的人則提倡食用袋鼠肉，因袋鼠肉脂肪量低，比養殖其他動物生產更少甲烷，對環境更有幫助。

當地大學教授柏頓（David Paton）向澳大利亞廣播公司表示，「數量過多並不是袋鼠的錯，可能是因為我們過於抗拒向它們動手，將它們自生態系統中移除，以防止造成的損害。」，他也建議「我們要採用人道的手段控制其數量，也要好好想想如何『善用』因而被獵殺的袋鼠」。