就是針對中國 歐盟週三公布限制外資收購敏感產業措施

2017-09-12 16:37

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英國《金融時報》報導，歐盟執委會主席榮克（Jean-Claude Juncker）週三在歐洲議會發表年度「國情咨文」時，將公布限制中國等外資企業收購歐洲敏感產業的措施，回應外界對於歐盟在保護自家企業方面做得太少，日益升高的批評。

榮克曾界定自己是個「贊同國際貿易協議，卻非天真的自由貿易支持者」，他深信要贏回歐洲公民對貿易協定日益下滑的支持，就得採取更穩健的方法。榮克在向歐洲議會公布這些措施時，也將同時呼籲歐盟深化與其他主要經濟體的貿易協商，以展現歐盟對商業的開放。

知情人士指出，監督措施將著重於歐盟個會員國之間的協調，尤其是各會員國在評估外資對其能源和高科技部門等敏感產業的收購案可能引發國家安全疑慮時。

這套規劃中的「增強歐洲權能框架」（European enabling framework），將給各會員國尋求歐盟執委會意見的權利，如果他們認為收購案引發跨國或整個歐洲的疑慮。儘管歐盟執委會提供的意見並無約束力，各會員國預料將會遵從，或將陳述不遵從的理由。

如果外資收購的標的是參與歐盟所贊助敏感計畫的企業，例如伽利略衛星導航系統，歐盟執委會也將介入調查。

在中國對歐洲的外國直接投資（FDIs）激增，中國企業又對德國工業機器製造商庫卡（Kuka）進行併購，引發廣大爭議後，法國總統馬克宏就呼籲歐盟對中國的併購行動展開嚴格的審查。

德國和義大利也呼籲歐盟對外資併購建立監督機制，指出美國、中國和日本已有相關制度在運作。

中國一直密切關注歐盟的這項政策，中國商務部發言人今年7月曾表示，評估敏感產業的投資，是一國的合法權利，但安全審查不能變成保護主義的手段。

歐洲獨立智庫Bruegel研究員賈西亞─赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）表示，中國，尤其是具有國際野心的中國大型國有企業，就是歐洲推出這套監督機制的目標。