翁山蘇姬不認屠殺羅興亞人！孟加拉：這就是種族滅絕

不到20天內已經有30萬名羅興亞人湧入孟加拉避難。（資料圖 路透）

2017-09-12 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸長期打壓信仰伊斯蘭教的羅興亞人，除了拒絕承認其公民身分，甚至以打擊恐怖主義為由，派遣大批軍隊前往鄰近孟加拉的若開邦進行鎮壓。目前已有30萬名以上的羅興亞人逃往孟加拉避難，但緬甸外交部長暨國務資政翁山蘇姬卻未譴責血腥鎮壓。對此，孟加拉外交部長10日也直接痛批這就是「種族滅絕。」

據《法新社》報導，孟加拉國外交部長阿布．阿里（Abul Hassan Mahmood Ali）曾與駐孟加拉的歐美、阿拉伯各國，以及聯合國各個機關的代表會談，向國際社會尋求解決問題的政治途徑，以及對羅興亞人的人道救援。而10日他在孟加拉首都達卡（Dhaka）在對外交官說明狀況後接受記者採訪，嚴詞表示：「國際社會都認為這是種族滅絕（genocide），我們也如此認為。」

據阿里對外交官的情勢說明中指出，過去兩週以來逃往孟加拉的羅興亞人已經超過30萬人，而過去至今總計已超過70萬人，而在最近的衝突中，可能有3000名羅興亞人遭到緬甸軍方殺害，阿里表示：「現在這是全國性的問題。」

上個月25日羅興亞人的武裝集團對緬甸陸軍基地以及24個派出所發動大規模武裝攻擊，而緬甸軍也毫不留情地報復。據聯合國指出，25日以來逃往孟加拉的羅興亞難民已經超過29萬4000人，全都渾身髒汙且筋疲力盡，而目前緬甸若開邦中還有數萬人正在逃難。