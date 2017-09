男同學穿洋裝上課 奇葩父母替兒辦轉學

2017-09-12 12:57

〔即時新聞/綜合報導〕英國有對父母,因6歲兒子班上有男同學穿洋裝上課,認為會造成小寶貝在性別認同上混淆,校方又不願介入,憤而替他辦理轉學!

綜合媒體報導,羅威夫婦(Nigel and Sally Rowe)的兒子,先前就讀於懷特島(Isle of Wight)上的教會小學(Church of England School)。夫婦倆日前上節目受訪時表示,兒子班上一名男同學,時而穿男裝,時而穿女裝,讓他備感困惑,他們向校方反映,卻得到「若孩子欲這麼做,我們必須接受」的答覆,令兩人難以接受。

報導指出,羅威夫婦認為,性別可變動的觀點,與他們信奉的基督教理念相違背;根據校規,兒子會因叫錯同學性別受處分,加上2年前,大兒子也因性別認同方面出現狀況,因而暫停學業,不得不小心。他們正打算向校方採取法律行動,基督教法律中心(Christian Legal Centre)也支持這麼做。

校方所屬朴茨茅斯(Portsmouth)教區督導威廉斯(Jeff Williams)則強調,在這所學校裡,學生必須學會尊重多元性,包括孩童與家長意願,校方也得遵守2010年拍板通過的平等法(Equalities Act)」,若不依循,恐將觸法。

英國獨立電視台(ITV)主持人史柯費爾德(Phillip Schofield)直言,「這跟孩子無關,問題出在你們(指羅威夫婦)身上」。羅威先生反嗆,同學有時扮成男生,有時變女生,「到底是要稱呼他或她?你要小朋友如何面對這個複雜的問題,年紀這麼小就得接觸這件事是不對的」。史柯費爾德頻回,「跟他解釋啊!」另名主持人威洛貝(Holly Willoughby)幫腔,「照你這樣講,那些想要變性的學生怎麼辦?他們就該躲起來嗎?」

許多觀眾看了這段訪問後,十分憤怒,「看看這種家長對跨性別者的態度,難怪有些小孩長大後去霸凌別人」、「你不教,那我來教,順便替你們上課!」協助跨性別兒童與青少年的非營利組織「Mermaids UK」總裁葛林(Susie Green)則緩頰,羅威夫婦為孩子著想很好,但其行徑顯然對跨性別者的認知不足,不只他們,許多人也需要接受更多這領域的相關知識,才不會對小朋友留下負面影響。