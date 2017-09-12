男同學穿洋裝上課 奇葩父母替兒辦轉學

2017-09-12 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國有對父母，因6歲兒子班上有男同學穿洋裝上課，認為會造成小寶貝在性別認同上混淆，校方又不願介入，憤而替他辦理轉學！

綜合媒體報導，羅威夫婦（Nigel and Sally Rowe）的兒子，先前就讀於懷特島（Isle of Wight）上的教會小學（Church of England School）。夫婦倆日前上節目受訪時表示，兒子班上一名男同學，時而穿男裝，時而穿女裝，讓他備感困惑，他們向校方反映，卻得到「若孩子欲這麼做，我們必須接受」的答覆，令兩人難以接受。

報導指出，羅威夫婦認為，性別可變動的觀點，與他們信奉的基督教理念相違背；根據校規，兒子會因叫錯同學性別受處分，加上2年前，大兒子也因性別認同方面出現狀況，因而暫停學業，不得不小心。他們正打算向校方採取法律行動，基督教法律中心（Christian Legal Centre）也支持這麼做。

校方所屬朴茨茅斯（Portsmouth）教區督導威廉斯（Jeff Williams）則強調，在這所學校裡，學生必須學會尊重多元性，包括孩童與家長意願，校方也得遵守2010年拍板通過的平等法（Equalities Act）」，若不依循，恐將觸法。

英國獨立電視台（ITV）主持人史柯費爾德（Phillip Schofield）直言，「這跟孩子無關，問題出在你們（指羅威夫婦）身上」。羅威先生反嗆，同學有時扮成男生，有時變女生，「到底是要稱呼他或她？你要小朋友如何面對這個複雜的問題，年紀這麼小就得接觸這件事是不對的」。史柯費爾德頻回，「跟他解釋啊！」另名主持人威洛貝（Holly Willoughby）幫腔，「照你這樣講，那些想要變性的學生怎麼辦？他們就該躲起來嗎？」

許多觀眾看了這段訪問後，十分憤怒，「看看這種家長對跨性別者的態度，難怪有些小孩長大後去霸凌別人」、「你不教，那我來教，順便替你們上課！」協助跨性別兒童與青少年的非營利組織「Mermaids UK」總裁葛林（Susie Green）則緩頰，羅威夫婦為孩子著想很好，但其行徑顯然對跨性別者的認知不足，不只他們，許多人也需要接受更多這領域的相關知識，才不會對小朋友留下負面影響。