染「鬼神病」猝死？ 傳北韓核試後平民連續暴斃

北韓人民私下盛傳，與核試相關的工作人員，以及居住在鄰近地區的人不明原因暴斃猝死。（資料圖 法新社）

2017-09-12 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於3日進行第六次核試，讓國際社會倍感壓力，不過感到害怕緊張的不只被北韓視為敵人的美日韓，北韓人民近日盛傳，進行核試準備的相關人員，以及居住於鄰近核試區域的平民們，染上了原因不明的「鬼神病」後暴斃，而北韓政府對此並未作詳細說明。

據《朝日新聞》報導，北韓在核試後曾信誓旦旦的扯謊：「核試雖然比以前的威力更大，但是沒有放射性物質外流，也不會對週遭生態環境帶來影響」。但居民們似乎不相信，在市場工作的北韓人民們開始流傳著一個恐怖的消息，「核試會導致（原因不明的）鬼神病」、「有突然暴斃的案例」，因為這個駭人聽聞的傳言，讓3日核試所造成的大地震中備受驚嚇的人們更是人心惶惶。

而南韓政府分析指出，咸鏡北道吉州郡豐溪里的核子試驗場在實驗時所使用的坑道已經塌陷，另外在8日時，南韓政府也驗出了微量的放射性物質「氙」，推測可能是核試後所外流。不過，仍無法確認北韓人民口中的「鬼神病」是否為真，因為北韓政府禁止外國人在通過吉州郡的車站下車，戒備十分森嚴。

另外，北韓政府也從未對市民說明過輻射對於人體帶來的影響，也難怪對輻射一無所知的人民對不明原因的死亡感到更加害怕。