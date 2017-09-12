中官媒：李案教台灣人守中國法律 網友聽了哄堂大笑

2017-09-12 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國政府指控犯下「顛覆國家政權罪」，全案於昨（11日）在中國湖南法院開庭審理，李明哲當庭「被認罪」，引發國際輿論譁然。

中國官媒《人民日報》海外版今日刊文表示，李明哲案全程公開審理，並透過微博「同步直播」，彰顯了「中國法治莊嚴、公正的一面」；而官媒《環球時報》亦刊出社評表示，李明哲能不能回台灣，什麼時候能回台灣要中國法律說了算，直指其妻李凈瑜在耍無賴「裝不懂」，強調「中國法律最終會讓她懂」。

《環球時報》社評指出，李明哲以NGO的名義到中國搞顛覆運動，自以為身上掛了『自由、民主、人權』的牌子就可以為所欲為。至於事發後，有些台灣人希望透過國際力量來營救李明哲，該篇社評作者則痛批這些人愚昧、無知，只會碰一鼻子灰。

不過，岳陽法院昨天並未如《人民日報》所宣稱的在微博上全程同步直播，而是採錄影後公布畫面，是否為全程及有無經過剪接無法得知。

上述2大中國官媒的報導與社評，經轉貼至PTT後遭網友群起砲轟，鄉民們紛紛譏嘲說「語畢，哄堂大笑」、「這公開大審只讓一堆中國人看得更清」、「原來是演給中國人民看的，證明自己是個『法治』國家XD」、「這種東西連一堆中國人都不會相信」、「開始用文字獄霸凌臺灣人」、「在中國的台灣人以後請自行放棄言論自由」、「這場戲只說明中國真的是很爛的國家」、「跟IS拍片有870%像」、「中國北韓化了」、「笑死人！專制國家講法治」、「呵呵，中國人講法律？蠻好笑的啊」。