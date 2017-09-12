金正恩被爆是英超曼聯粉 從未錯過大型足球賽事

有義大利參議員還爆料，金正恩也熱愛足球，還是英超「紅魔鬼」曼聯的球迷，他相信未來北韓足球員會在英超發光發熱。（法新社）

2017-09-12 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩傳對於球類運動頗有興趣，由於對籃球的喜好，NBA名人堂球星羅德曼（Dennis Rodman）也多次前往北韓進行籃球外交，現在更有義大利參議員還爆料，金正恩也熱愛足球，還是英超「紅魔鬼」曼聯的球迷。

據英國《太陽報》報道，金正恩好友、意大利參議員拉茲（Antonio Razzi）接受該報訪問時爆料，金正恩曾私下向他透露，自己支持的隊伍是英超「紅魔鬼」曼聯，不過被問到金正恩有沒有把自己與曼聯巨星做比較時，拉茲強調：「不，金正恩就是金正恩，他是獨一無二的。」

拉茲更透露，金正恩從未錯過任何大型足球賽事，可說是一名狂熱球迷，金正恩在瑞士留學時，曾多次前往聖西羅球場（San Siro）看AC米蘭的比賽；今年4月，當時效力意甲卡利亞里的北韓18歲前鋒韓光宋（Han Kwang Song），成為了首位在意甲進球的北韓人，傳金正恩亦有觀看該場賽事。

拉茲指金正恩認為韓光宋只是北韓眾多足球天才的一位，他深信北韓足球天才未來將遍布於英超隊伍之中。