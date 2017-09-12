太陽閃焰再襲地球！ 恐引發通訊問題

太陽閃焰再度噴發，預計今日到達地球，恐對地表通訊造成影響。（圖取自NASA）

2017-09-12 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕太陽表面於6日發生大規模爆發現象「太陽閃焰」，規模超過平時的1000倍，並於8日到達地球。而科學家於10日晚間再度觀測到大規模太陽閃焰，所噴出的太陽風預計將於今（12）日到達地球，恐將再次影響人造衛星、GPS與電網，高緯度地區也可能再現極光。

據《SORAE》報導，兩次的噴發都是來自太陽黑子「AR2673」，這次太陽閃焰的X光等級為X8.2，雖然弱於6日的噴發，但仍是相當大規模的噴發。而太陽風預計將於今日到達地球，與上次相同，通訊衛星、廣播衛星等人工衛星可能受到影響，GPS定位的誤差可能會變大，甚至有可能影響電網輸送電力。

雖然近期太陽活動異常頻繁，未來太陽黑子將會朝向太陽的另一側移動，估計對於地球的影響將會逐漸減少。另外，上次太陽風到達時，南極出現了美麗的極光持續於空中閃耀，而日本北海道地區天色也跟著變紅，這次高緯度地區的居民也有機會能一飽眼福，欣賞難得的奇景。