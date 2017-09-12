北韓飛彈攔截網的最後拼圖 南韓欲購買美製「海上薩德」

南韓為了加強攔截力度，有意採購美國製造、素有「海上薩德」之稱的SM-3飛彈。圖為美國驅逐艦迪凱特號發射SM-3飛彈。（圖擷取自美國海軍官網）

2017-09-12 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕隨著北韓發展飛彈及核子武器的腳步逐漸加快，南韓為求反制，也正在逐步建構「飛彈防禦系統」（KAMD），力求在2023年之前建構完成，而南韓軍方為了加強攔截力度，有意採購美國製造、素有「海上薩德」之稱的SM-3飛彈，將搭載於南韓神盾艦。

根據南韓《中央日報》報導，國會國防委員會議員金榮宇從國防部拿到的「關於完善KAMD的海上彈道導彈攔截導彈的效用型報告」指出，所謂「多層防禦系統」概念是指部署多種飛彈，以便在北韓飛彈的上升、中間和降落階段分別進行攔截。但是目前南韓所擁有的天弓和愛國者飛彈只能在北韓飛彈降落的最後階段，即為20公里的高度予以攔截，駐韓美軍所部署的薩德系統（THAAD）也屬於末段高空（40至150公里）攔截系統。

報告中指出，而SM-3的最遠射程可達700公里，最大發射高度可達400公里，可以在北韓飛彈在上升階段時就予以擊落，在引進SM-3之後，南韓將有能力防禦北韓以正常角度發射的所有飛彈，且SM-3飛彈可以部署於神盾艦，除了大幅增加機動性，也可以有效防範由北韓潛艦所發射的北極星1號潛射飛彈。

SM-3飛彈除了射程和發射高度優於薩德之外，48枚SM-3的價格（7872億韓元，約新台幣209億）也比一套載有48枚導彈的薩德系統（2兆1444億韓元，約新台幣569億）低上許多。