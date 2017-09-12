北韓危機當前 安倍內閣支持率回升至五成

2017-09-12 09:20

〔駐日特派員張茂森／東京12日報導〕繼日本放送協會（NHK電視）的民調顯示，安倍內閣的支持率由39％上升到44％之後，今天日本「讀賣新聞」公布的最新民調，安倍內閣支持率已由42％回升到50％，不支持率則由48％大幅降至39％。

安倍內閣在7到8月之間，因閣員失言頻頻以及被指控政府「圖利」私人的事件，而致支持率大幅下10至12％，「讀賣新聞」的這項新民調顯示，安倍內閣的支持率已回復到事件之前的五成水準。

調查指出，對於北韓的威脅，日本國民認為國際社會首應採取「壓力」（51％），其次才是對話（38％）。

對於安倍在北韓事件上的一連串領袖外交表示評價的有50％，不予評價的為37％，此一數字說明日本民眾要求政府在因應北韓時，應採強硬手段，過去有幾個例子顯示，在安全保障出現危機時，內閣支持率都有上升的情況。

有關安倍首相在修憲工作上維持憲法第九條的「非戰條文」，而希望在憲法中明記自衛隊的存在，表示贊成的也有51％，反對37％。

安倍內閣的經濟政策受到41％的評價，相對的有43％不表評價。

對於日本民進黨黨新魁前原誠司的期待，60％的人表示否定，只有33％的人期待他有所做為，對東京都知事小池百合子的政治團體「日本第一之會」，認為「不值得期待」的有46％，高於「值得期待」的40％。

在政黨支持率上，自民黨也從36％上升到40％，這也是3個月來的新高；民進黨則從原來的6％再下滑到5％，不支持任何政黨的人仍然保持45％的水準。