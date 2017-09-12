獼猴拿相機自拍爆紅 動保為牠攢得25％版權費！

黑冠獼猴拿相機的自拍照已成為經典！（圖擷自泰晤士報）

2017-09-12 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕印尼的黑冠獼猴納魯托（Naruto）2011年時拿起攝影師史拉塔（David Slater）的相機自拍，隨後在全球網站上爆紅，該自拍甚至引發版權糾紛，日前法官做出判決，認為版權保護不能適用於動物；史拉塔也與動保團體達成共識，未來相片收入的25%需捐給相關慈善機構。

綜合外媒報導，黑冠獼猴納魯托在2011年時自己拿史拉塔的相機大玩自拍，還對著鏡頭露齒大笑，照片隨即在社群網站上爆紅，不過也引起善待動物組織（PETA）的抗議，PETA認為納魯托才是相片的著作權擁有者，因此雙方告上法庭。

報導指出，史拉塔始終認為自己是相片的所有者，他解釋自己花了很多年才得以和黑冠獼猴親近，獲得信任後才誕生了納魯托這張經典自拍照。PETA的律師柯爾（Jeff Kerr）則認為，PETA為納魯托爭取著作權的官司，激起國際間討論應否擴大動物的基本權利。

2015年史拉塔發現照片遭《維基》收入辭條後，向《維基》提告，不過遭《維基》以「版權屬獼猴」反駁。PETA隨後在2015年9月代表納魯托指控史拉塔侵犯納魯托的著作權，要求賠償。不過法院去年裁定，版權保護不能適用於動物，史拉塔擁有著作權。最近史拉塔和PETA達成共識，未來因這張相片獲得的收入，25%將捐給保護納魯托福祉或其棲地的慈善機構。