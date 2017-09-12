新加坡將誕生首位女總統！前國會議長出線

2017-09-12 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡將出現首位女總統！新加坡總統陳慶炎今年8月任期結束，9月13日為選舉提名日，新加坡選舉局昨（11日）宣布，提交參選資格證書申請的5人中，只有前國會議長哈莉瑪（Halimah Yacob）一人獲得總統候選人資格證書，這也代表哈莉瑪不戰而勝，將成為新加坡史上首位女總統。

綜合媒體報導，新加坡下令，這次總統選舉保留給馬來族群候選人。新加坡選舉局表示，總統選舉委員會只發出一份總統選舉合格候選人證書（Certificate of Eligibility）。總理李顯龍日前已頒布選舉令狀，如果只有一名參選人獲提名，將會在提名當天自動當選。

哈莉瑪現年62歲，擁有新加坡國立大學法學碩士、新加坡國立大學榮譽法學博士學歷，曾為新加坡執政黨人民行動黨（PAP）黨員，2013年出任國會議長，也是新加坡首位女性國會議長，雖然是穆斯林，但積極反對激進伊斯蘭主義，今年8月初辭去國會議長和人民行動黨議員職務，參加總統選舉。

新加坡政府去年底宣布，這次總統選舉將保留給馬來族群參加，如果新加坡的華人、馬來族、印度族和其他族群中，30年內即連續5屆選舉中沒有某個族群的總統，第6屆總統選舉就只會由該種族的候選人競逐，此屆總統選舉就是這種情況，保留總統席位讓馬來裔候選人競爭。

新加坡實行責任內閣制，總統為全國最高首長，自1993年由全民直選，但是「虛位元首」，不具政治實權、也不負行政責任，對部分重要人事任命有否決權。