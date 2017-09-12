法國將大規模罷工 馬克宏竟酸勞工：懶惰！

法國將大罷工，馬克宏（圖）卻失言酸勞工懶惰。（路透）

2017-09-12 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕法國公會反對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的勞工改革方案，醞釀當地時間12日進行大罷工，預計有上萬民眾準備上街抗議，不過馬克宏竟針對罷工做法評論勞工「懶惰」，說法引發群眾大肆批評。

綜合外媒報導，法國政府改革勞動法，將以行政命令調整現行法規，最快於9月底生效，年底前再提出修法草案。改革做法引發大規模罷工，這是馬克宏上任後首次面臨的大型街頭抗議，不過馬克宏談論此事卻惹出失言風波。

針對罷工馬克宏怒酸勞工「懶惰」，並批評反對改革者「無所事事」，事後還強調不後悔自己的發言。他上週告訴媒體，他改革勞動法的意志堅決，「我不會向任何人退讓，（包括）無所事事者、厚顏無恥者、極端主義者」。

當地時間11日他則改口，「人們想要曲解一些話，以製造文不對題的論戰，但他們錯了，你們知道我從不抨擊別人，我愛法國和法國人！」

法國極左黨派「不屈法國」（FI）國民議會議員梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）不甘示弱，他在推特上用反諷語氣號召群眾，「蠢蛋、無恥的人、無所事事的人，9月12日、23日全部上街吧」。