艾瑪襲佛州威力大減 災情未如預期嚴重

2017-09-12 01:20

〔中央社〕怪獸颶風艾瑪在加勒比海造成慘重傷亡後，昨天登陸美國佛羅里達州即威力漸減，今天減弱為熱帶風暴，但仍為佛州許多地方帶來強風豪雨，至少有620萬戶停電。

法新社報導，艾瑪（Irma）至今已造成至少40人喪生，大都是在加勒比海地區，古巴今天表示周末期間有10人死於風災，原因包括遭電殛和溺斃，也有人死於房屋崩塌和陽台墜落在巴士上。

佛羅里達州居民在室內緊張躲避風雨一夜後，在風暴過後開始出門查看災情，似乎大都不如原本擔心的嚴重。

艾瑪今晨減弱為熱帶風暴，持續在佛州朝西方北方推進，氣象預報人員警告，仍可能出現危險的暴潮以及「接近颶風力量的強風」。

國家颶風中心上午11時表示，艾瑪如今最大持續風速是時速105公里，中央位置在佛州首府塔拉哈西（Tallahassee）東方113公里處，向喬治亞州邊界前進。

佛州東北部傑克森維爾市（Jacksonville）當局已宣告暴洪緊急狀態，因為暴潮淹沒市內部分地區。

艾瑪來襲導致超過600萬人奉令撤離家園避難，是美國歷來最大規模的撤離行動之一。

佛州能源管理局（Department of Emergency Management）表示，今晨全州約有620萬用戶停電。