李明哲受審認罪 妻子維權人士認遭迫害

2017-09-12 00:22

〔中央社〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國指控「顛覆國家政權」，他今天在湖南省岳陽市出庭受審時認罪，但他妻子李凈瑜批評這是場「政治迫害的大戲」，維權人士也認為他是被迫認罪。

法新社報導，李明哲當庭認罪後，李凈瑜發布聲明說：「我心好痛，但我不會被蒙蔽。二十多年的相戀，我知道他的真心話是什麼。」

她又說：「世界和我都一起見證了這一場政治大戲，也見證了台灣的核心信仰與價值和中國的差異性，不用我再多說什麼。」

美聯社報導，與李凈瑜同行的台灣民間救援團體代表蕭逸民批評，「這場審判不合法」，李明哲是「被迫承認」罪名。他又說：「追求民主自由不是犯罪。」

國際特赦組織（Amnesty International）中國研究專家潘嘉偉（Patrick Poon）表示，李明哲和同案被告彭宇華認罪的說詞聽起來像排演過。

他又說：「他們所使用的說詞很像中國政府的說法。」他批評這是場「虛假的審判」。

人權組織維權網（Chinese Human Rights Defenders）的研究人員易夫（Frances Eve）則說，李明哲享有正當法律程序的權利遭到嚴重否定，這場「假透明」的審判企圖轉移外界對此注意。

易夫告訴法新社：「他被拘押在秘密地點好幾個月，而且根據媒體報導，在受審前就已經『認罪』。很有可能他遭到刑求，被迫認罪。」