中國起司禁令 老外痛不欲生

2017-09-11 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國衛生當局日前通知檢驗檢疫官員，表示在進口的藍起司中發現有不合格黴菌。當局隨即公布禁令，中國全面禁止進口義大利、法國生產的數十種起司。對生活週遭圍繞著起司的歐洲人來說，在當地買不到起司，令人痛不欲生。

綜合外媒報導，中國當局表示，在一批進口藍起司中發現不符合進口標準的青黴菌，隨後便發布禁止進口來自義大利與法國等國家知名品牌的起司，禁令於7月開始生效，並在上週擴展至全國都須接受此禁令限制。

上海經銷商起司共和國（Cheese Republic）創辦人馬立昂（Vincent Marion）表示，來自義大利的古岡左拉起司（Italian Gorgonzola）與來自法國的多種起司都沒辦法進口，而且是全中國都是如此。

歐洲聯盟駐中國代表團發言人峰威力（William Fingleton）也表示，中國禁止的是數十年都安全運到中國、並在中國銷售的歐洲知名傳統起司。峰威力覺得，中國當局頒布禁令的理由不夠充分，因為中國當地生產的同類起司居然都被認定合格。

在北京與上海擁有5間法式餐廳的阿克賽爾（Axel Moreaux）說：「這個禁令非常惱人。」阿克賽爾表示，他的餐廳花了數個月的時間經心準備了1份新的菜單，並打算提供特別的起司餐，但他卻無法進口到最好品質的起司。

在蘇州生活的英國人波頓（Mark Bolton）推文表示，他去搶購藍起司並已全數冰入冷凍庫，波頓說：「我無法想像一個沒有藍起司的聖誕節起司餐。」外派於上海的德爾菲娜（Delphine）也表示，整個法國圈子痛不欲生。

中國領導人習進平上週日（10日）也在國際高峰會上意外地談到起司，習進平向金磚國表示，要促進合作和對話時形容，「不是要動誰的乳酪（起司），而是要努力把世界經濟的蛋糕做大」。