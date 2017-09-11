懷疑有小王 印尼女被丈夫當2幼兒面前砍斷雙腳

2017-09-11 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一女子被丈夫懷疑外遇，竟然當著兩個小孩的面慘遭大刀砍斷雙腳。女子的雇主得知後相當心疼，在網路上發起募款，希望讓女子得到最好的醫療照護。

綜合外電報導，印尼女子普圖（Putu Careen）在峇里島上為一個澳洲籍男子羅漢（Rohan Lee）當管家。案發時，普圖的丈夫竟然就當著2個小孩的面砍斷孩子媽媽的腳，2個小孩分別才只有13歲和9歲。

據悉，一直以來，普圖的丈夫就有在懷疑妻子在外有染，兩人為此大吵不少次，而這次似乎是因為喝醉酒失去理智才會犯下斷腳暴行。

羅漢和妻子都非常喜愛這個管家，他們表示，因為普圖沒有錢支付龐大的醫藥費，所以他們決定在gofundme募款網站上為普圖發起募款來治療雙腳。羅漢說，普圖非常樂觀，即便受到嚴重的傷害，在醫院的病床上仍堅強地露出笑容。

「這是我見過最惡劣、最具有報復性的暴力行為！」羅漢感慨，普圖在他罹患登革熱時，還特地到家中關心，這樣有愛心的人竟然會遭遇這種事。

印尼的醫療資源有限，只有透過募款才能讓普圖得到最好的醫療照護。目前已經募資到約4萬美元（約新台幣100萬元），而羅漢希望能夠湊到10萬美元（約新台幣300萬元）來幫助普圖。