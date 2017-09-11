越南逃逸移工身中9槍亡 老父奔台求政府給真相

今日台灣國際勞工協會等團體於行政院門口召開記者會，希望政府能給遭警方擊斃的阮姓移工家屬交代、還原事件真相。（記者王藝菘攝）

2017-09-11 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕越南阮姓移工遭警方連開9槍致死事件近日來引發社會熱議，台灣國際勞工協會等團體今（11）日於行政院門口召開記者會，向新任行政院長賴清德請命，希望能還死在槍口下的阮姓移工一個公道與真相。

上月底27歲越南籍逃逸移工阮國非被民眾通報疑似正在竊取路上車輛內的物品，警方前往查緝時，雙方發生嚴重衝突，阮男扔石頭襲警、並試圖搶奪警車，遭到22歲警員陳崇文近距離連開9槍致死，警方轉述檢察官劉怡君的說法，指阮姓逃逸外勞為竊盜現行犯，尊重員警第一時間判斷，但整起事件因為勞工身份、人權與執法比例等等議題，成為網友間高度討論的話題。

據《風傳媒》報導，今日台灣國際勞工協會等團體於行政院門口召開記者會，並提出多項疑點，質疑警方用「案件進入司法階段，基於偵查不公開為由無法提供監視器畫面」，卻選擇性「流出」利於自己的片段，利用媒體的力量讓已死去的阮男被大眾唾棄。

越南外勞配偶辦公室公佈一份宣稱來自死者阮國非父親阮國同的親筆書信，當中提到，兒子並不會開車，台灣社會大眾卻一面倒譴責兒子偷車，這絕非事實。

而至於阮男遭指被警方查緝時是裸體的，疑似精神異常，阮男友人也無奈表示，他平常就有去那附近游泳的習慣，沒穿上衣可能只是因為剛游完泳，跟精神問題根本無關。

服務於越南外勞配偶辦公室的賴毓棻除了怒斥警方隱瞞真相外，也十分同情阮爸爸急忙來台後，還未了解真相，就先被大眾口中的「逃逸外勞」、「偷車賊」、「死好」等惡言淹沒，讓阮爸爸基於輿論與歧視壓力，連記者會都不敢出面，賴毓棻呼籲政府盡快還原案發經過，給死者家屬一個交代。