深圳18年鋼筋大樓列「歷史建築」 網友：文化匱乏

深圳地王大廈入選深圳歷史建築名單。（圖取自《澎湃新聞網》）

2017-09-11 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳市政府近日公布歷史建築名單，但有多棟建物的歷史都不長，分別建於1980年代和1990年代的商辦大樓，引發網友關注當局的評選標準，有網友更直言，這就是「文化匱乏」的表現。

綜合中、港媒體報導，深圳市規劃國土委員會為加強對歷史建築的保護，日前發布《關於公示深圳市歷史建築名錄（第一批）的通告》，列出深圳45處歷史建築名單，包括2個明代建築、17個清代建築等。

但有幾個入選建物年代並不久遠，包括建於1985年的國貿大廈，其以「3天1層樓」的興建速度聞名，被指代表「深圳速度」，其他入選的還有1986年羅湖口岸聯檢大樓、1995年地王大廈和1999年中英街歷史博物館。

當局稱，這批入選建築有3大特點，包括歷史建築綜合性價值高、建築風格多樣以及「歷史內涵十分豐富」；而這些只有數十年歷史的建築物可以入選，是「代表深圳改革開放以來，以敢為天下先的精神奮鬥創業的歷史進程」。

但當局的做法引來深圳市民批評，「毫無特色的玻璃鋼筋大樓都成了歷史建築！」、「對中國建築史或中國文化的一種極大諷刺！」，還有網友批，這就是「歷史底蘊缺乏的城市創造歷史的方法」。