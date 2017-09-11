中國對北韓另有盤算？ 專家：不可能發動全面制裁

2017-09-11 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕北韓9月3日宣布試爆氫彈成功，並於試射成功後大肆慶祝。我國國安人士表示，中國在這次氫彈試射前，並未獲得北韓的通知，導致習進平的不滿。即便如此，熟悉東北亞情勢的官員分析，中國不可能對北韓做出全面的制裁。

北韓從今年3月開始試射飛彈，即便美國一再呼籲中國採取制裁動作，但似乎就是看不到中國採取什麼對北韓有效的制裁動作，由此來看，中國很明顯打著自己的算盤。

《風傳媒》報導，我國熟悉東北亞情勢的官員指出，中國能對北韓採取的行動很多，北韓每年有有85%的煤炭與原油都是從中國進口，在稀有金屬的部份，北韓更是完全依賴中國進口，中國也沒有遣返北韓的勞工。而目前北京與平壤的雙方資金仍是互相流通，中國在各方面並沒有明顯要制裁北韓的跡象。

此官員說，10月18日將舉行中國共產黨第19次全國代表大會，在此之前不太可能對北韓有所動作，往後即便要採取手段，也不可能完全順從美、日、韓聯盟的意思。中國在東北亞的政策方針主要希望北韓能夠牽制美國，不想讓美韓聯手跨過北緯38度線。美國也會因東北亞政策受阻的緣故，無法分神南海，中國並能趁機擴增南海勢利。而中國先前喊出「雙暫停」的口號，表面上要警告北韓別再試射，實質是回應美國不要再對朝鮮半島有所圖謀，中國表面上都在對北韓施壓，實際上是警告美國。

此外，我國軍方高層分析，美國對於北韓唯一的選擇，就只能靠中國持續施壓，但中國在東亞勢力上勢必大幅的擴張，台灣雖然遊走在大國邊緣，但仍需小心與力求自保。