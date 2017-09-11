公開批評川普決策錯誤 選美皇后有理想

美利堅小姐選美大賽后冠由孟德摘下。（圖擷取自孟德個人instagram）

2017-09-11 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕在美國頗負盛名的美利堅小姐（Miss America）選美大賽冠軍得主出爐，后冠確定由來自北達科他州（North Dakota）的孟德（Cara Mund）摘下，不僅人美，對議題也很有想法的她，更公開批評美國總統川普退出巴黎氣候協定（Paris Agreement）是一大錯誤決定！

美國小姐選美大賽比賽結果於當地時間9月10日出爐，23歲的孟德從51名佳麗中脫穎而出，奪下后冠。《路透》報導，孟德自常春藤聯盟（Ivy League）名校畢業，對政治也頗有看法，在選美比賽中一場機智問答，她就提到最近川普決定退出巴黎氣候協定一事，直言這是個錯誤的選擇，她指出，證據確實顯示出氣候正在劇烈變遷，美國人民必須參與其中，不應該置身事外。

據《美聯社》訪問，孟德絲毫不擔心自己這樣的發言會與評審的意見相違背，她覺得身為「美利堅小姐」，也應該關心時事，發表自己的意見。

據悉，這位美利堅小姐選美后冠新得主孟德是首位代表北達科他州出賽且拿下冠軍的人。而畢業於常春藤聯盟布朗大學的她表示，已經通過聖母大學（University of Notre Dame）法學院申請入學，下一步便是要順利從法學院畢業。

另外，孟德在過去的日子裡為「願望成真基金會（Make-A-Wish Foundation）」募款了近8萬美元來幫助重症病童，而人美心善的她，對未來也很有抱負，孟德表示，希望將來能當上北達科他州第一位女州長，為家鄉做事。