中俄斡旋美退讓 中國：希望安理會團結一致

耿爽表示，希望安理會成員對外能發出「團結一致的聲音」。圖中黑衣為北韓領人金正恩。（法新社）

2017-09-11 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會將在明天（12）表決對北韓的新制裁案。外國媒體指出，在中、俄斡旋下，美國今天公布修正後北韓制裁決議草案，較原始版本寬鬆。中國外交部發言人耿爽表示，希望安理會成員對外能發出「團結一致的聲音」。

根據中國外交部官網，中國外交部發言人耿爽表示：「中方贊同聯合國安理會針對北韓第6次核試做出進一步的反應，採取必要的舉措。我們希望安理會的成員在充分協商的基礎上達成共識，能夠對外發出團結一致的聲音。」

耿爽也肯定，安理會對北韓核試所的反應和舉措，「有助於實現朝鮮半島無核化，維護朝鮮半島的和平穩定，推動以和平方式政治解決朝鮮半島的核問題」。

綜合外媒報導，經過多方折衝，新版本的制裁草案除了撤銷了舊版凍結金正恩資產的要求，原先草案中的制裁名單將金正恩與其妹金與正等5名朝鮮領導層納入，但今天公布的草案裡只有1名北韓領導人。

至於「對北韓實施石油進運」方面，新版草案也沒有完全禁止原油的輸送，而是將採「漸進式」的分階段禁止輸油。其他的讓步還包括，在提及北韓外籍移工等方面語調不若先前嚴厲，也不會凍結由北韓軍方控制的高麗航空公司的資產。