托兒所人力荒 日企推機器人顧小孩

日本兒童照護業者利用機器人分擔托兒所老師負擔。（圖取自《日本時報》）

2017-09-11 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕為解決兒童照護人力短缺問題，日本兒童照護業者正利用機器人進行測試，試圖分擔托兒所老師的負擔。

據《日本時報》報導，Global Bridge Holdings公司正與群馬大學學者合作，開發一套能減輕托兒所老師負擔的系統。

他們計畫推出一款機器人，能認得小孩、也能打招呼，還能用溫度計幫小孩量體溫；並且將在幼兒床裡內建感應器，監測小孩的心跳頻率以及姿勢動作，以確保小孩仍有呼吸，若有異常情況，將以警報系統通知老師。

此項計畫的顧問、群馬大學副教授中津信太（Nobuaki Nakazawa）表示，這套系統主要是為了解決兒童照護業中人力不足的問題。量體溫與監看孩童午睡只佔托兒所老師工作內容的一部分，若能有機器人代勞，應該能減輕負擔。

在日本共經營27家托兒所的Global Bridge Holdings，已在東京的托兒所測試這項新服務。他們也將在10月開始在群馬縣太田市的托兒所逐一安裝這套系統，盼明年4月前能商業化，預計以400萬日圓（相當於新台幣110萬元）銷售。該公司也正在轉化這項技術以減輕老人和日託中心照護人員的短缺問題。