中國歌手發文抵制《敦克爾克》 遭自家人罵：年度最蠢

暢銷全球的電影《敦克爾克大行動》遭到中國女歌手王芳以愚蠢的理由發文抵制，被網友噓爆。（華納提供）

2017-09-11 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕電影《敦克爾克大行動》（Dunkirk）描述二戰時期英軍與盟軍被德軍包圍在法國敦克爾克的海灘上，英國士兵被迫集體撤退，在全球上映後廣獲好評，中國歌手王芳卻發文要抵制該片，由於理由荒誕可笑，慘被中國網民狠打臉，批為「今年度最蠢文章」。

王芳在網路上發出題為「抵制電影敦克爾克，是一個民族的自覺和自重」的文章，文章中提到：「《敦克爾克大行動》這部電影是在表現英國在亞洲抵抗日軍的英勇神武，但事實上這部片子卻是嚴重的歷史虛無主義，在粉飾英軍的同時，更是埋葬和無視甚至是抹黑了中國人的英勇抵抗。」、「敦克爾克大撤退根本就是一場英國坑害中國遠征軍的陰謀。」

整篇文章時空背景全部錯亂，連戰場都從法國變成緬甸，新華社記者出身的作家「六神磊磊」王曉磊看完文章後大酸照這樣看來王芳恐怕沒辦法看其他電影了，因為《大敵當前》、《中途島》、《搶救雷恩大兵》、《美麗人生》、《戰地琴人》、《辛德勒的名單》、《北非諜影》這些都「完全無視中國，是嚴重的歷史虛無主義」，並指出這種打著愛國名號亂寫一通的文章動不動就能獲得上萬打賞，替這些讀者感到很不值，為了斂財讓傻傻的讀者越讀越傻，「這種循環，很不好，很不人道，很不利於社會發展」。

不少網友大肆嘲笑：「王芳紅了，英國人瘋了」、「周小平和王芳證明了一個科學命題：弱智可以通過性傳播！​​​​」、「我去，初中歷史學過沒有？怎麼敢就還往亞洲寫了……敦刻爾克是緬甸的嗎」、「這篇文章應該獲頒2017最低智商獎」、「是愛國愛到腦子壞了？」