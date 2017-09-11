制裁北韓表決倒數 安理會擬限制石油製品出口

北韓3日進行第6次核試，引發各國撻伐，聯合國安理會將在紐約時間週一（11日）下午就美國起草對北韓實施新制裁的決議進行表決。（法新社）

2017-09-11 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕北韓3日進行第6次核試，引發各國撻伐，聯合國安理會將在紐約時間週一（11日）下午就美國起草對北韓實施新制裁的決議進行表決，外媒指出，制裁草案對每年出口北韓的石油製品設定上限，但未把北韓領導人金正恩列入制裁名單。

《路透》和《共同社》報導，外交人士表示，聯合國安理會將在週一下午對制裁北韓的決議草案進行投票。經各方磋商後，該決議草案與美國最初提出的草案相比，制裁強度有所減弱，以便得到中國和俄羅斯的支持。但目前仍不清楚作為北韓後盾、擁有否決權的中國和俄羅斯是否會接受決議草案。

《路透》週日看到的草案顯示，該決議不再把金正恩列入制裁名單。美國最初的草案建議對金正恩和其他4名北韓高官實施凍結資產、入境禁令。但最終草案只把一名官員列為制裁對象。另外也沒再寫入凍結北韓高麗航空資產的建議。

在石油禁運方面，最終草案沒有寫入石油全面禁運，以凝析油和液化天然氣禁令取代，並對所有石油製品的供應和出口至北韓，設定每年200萬桶上限，並要求成員國每月報告出口量等，每年原油出口則不得超過過去12個月的出口量。

該決議草案還包括禁止北韓紡織品出口、禁止僱傭北韓海外勞工並向其支付報酬等。

北韓外務省週一則發表聲明，譴責表決決議的動向，稱若安理會通過制裁決議，「將接連採取美國意想不到的強有力行動措施」。