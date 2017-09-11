李明哲「認罪」自我羞辱 民團轟是不公的審判

NGO人權工作者李明哲被中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，今早開庭受審時認罪。（圖擷取自秒拍）

2017-09-11 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕NGO人權工作者李明哲被中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，今早開庭受審時認罪，陪同李明哲的妻子李凈瑜，來到「中國湖南岳陽市中級人民法院」旁聽的蕭逸民（現任民間司法改革基金會申訴中心主任），他在審判後表示，這是一場不公開、不公正的審判，讓李明哲必須在法院當眾自我羞辱！此外，港團也呼籲北京當局廢除「煽動顛覆國家政權罪」。

《中央社》報導，這次代表「李明哲救援大隊」呼籲中國釋放李明哲的蕭逸民，其對今早的審判即為不滿。他表示，公開審判的法院，竟然不讓中國民眾旁聽，這樣怎能算是一個公開的審判。蕭逸民強調，法院的公正性也讓人質疑，李明哲在庭上竟沒有保持緘默的權利，讓李明哲必須在當庭自我羞辱。隨後蕭逸民將矛頭指向官方委派的律師，稱其毫無作為，根本沒有為李明哲做出實質的辯護，完全違反國際法原則。最後他重申，追求民主自由無罪，台灣人能做到，中國人也有權追求民主自由。

港團籲廢除「煽動顛覆國家政權罪」

此外，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）及社會民主連線（社民連）今天舉行示威遊行，20人從港島西環前往北京中央政府駐香港聯絡辦公室，此舉是為了聲援在中國被捕的「維權人士」，其中包含了李明哲。在辦公室大樓外港團做出宣讀，其中聲明，過去審訊的個案往往是被控人「願意」公開認罪，而最後中共會「寬大處理」，有暗指「供認不諱」的李明哲也是其中一例的意味。最後，他們呼籲北京當局廢除「煽動顛覆國家政權罪」。