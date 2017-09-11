企業引暖心外送服務 員工嚐一頓飯的幸福感

近來許多企業與便當外送服務合作，讓沒有時間外出購餐的員工，可以選擇能外賣，此舉也讓員工不必在餐廳等待大排長龍的隊伍。（圖擷自《Nikkei Asian Review》）

2017-09-11 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕對東京大部分忙碌的上班族來說，吃午餐是非常浪費時間的，用30分鐘的休息時間來吃午餐總是壓縮到休息時間。近來許多企業為了讓員工的福利有所改變，希望員工都能好好享用一頓飯。

《Nikkei Asian Review》報導，近來許多企業與便當外送服務合作，讓沒有時間外出購餐的員工，可以選擇能外賣，此舉也讓員工不必在餐廳等待大排長龍的隊伍。

日本公司Link and Motivation的總部，一早便有約250盒的包裝便當送達，其內總共有10種不同的便當樣式，每盒的售價500日圓（約新台幣137元），1餐平均費用與周邊地區相比差了將近一半。有員工表示，「有這麼多種類的東西可以選擇真的很棒！」甚至有人指出，在有這項便利的服務之前，每日都必須要花將近半小時的時間去買飯，「從12層的辦公室出發，到了餐廳後還要排隊...」。

日本新生銀行（Shinsei Bank）一項6月份的調查中顯示，男性上班族平均吃午餐的時間為22分鐘，比1983年時少了11分鐘。外出用餐者所占比率只有16.2%，比2014年時少了2.6個百分點。

日本企業為了讓員工獲得幸福感，擺脫過度勞累的文化，這是一項不錯的方法。