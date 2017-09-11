共享經濟正夯 iPhone手機也來參一咖！

中國昆明的國美電器順城店最近推出共享iPhone的服務，合約一年，其平均一天支付的金額大約為10.849人民幣（約50元新台幣）。（資料照，記者陳炳宏攝）

2017-09-11 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國共享經濟盛行，繼共享單車、共享雨傘、「共享睡眠艙」之後，中國竟然出現了共享手機的租賃服務！共享iPhone的合約為一次一年，價錢是人民幣3960元（約新台幣1萬8304元），而購買iPhone新機一次必須要支付5000至6000元人民幣（約新台幣2萬3112元至2萬7734元），被吐槽「不如直接買一支新機」。

綜合外媒報導，中國昆明的國美電器順城店最近推出共享iPhone的服務，合約一年，其平均一天支付的金額大約為10.849人民幣（約50元新台幣）。手機業務員張先生表示，店家除提供iPhone7，還支援華為、魅族、三星、vivo和OPPO等廠牌的手機租賃服務。然而申辦共享iPhone的過程有些繁瑣，申請人必須出示身分證和一張信用卡，且信用卡的持有人不能有不良紀錄，卡片也必需要有一定的額度。

以容量32GB的iPhone7為例，使用信用卡租賃時，其剩餘的額度至少要有人民幣5388元（約新台幣2萬4905元）。共享手機服務從8月開辦至今，共有8名消費者到店裡申請辦理，僅有1人信用檢測合格。

有人認為，這個共享iPhone不大划算「不如直接買一支新機」，如果買新手機，用舊了能做為二手機轉賣，也不用怕因為損壞而要負擔額外的費用。國美電器的業務員坦言：「我們也不願意租，租還不如買。」然而業務員也強調購買一隻iPhone新機須支付5000至6000元人民幣（約新台幣2萬3112元至2萬7734元），這樣的金額對有些客戶確實是一大困難，他們無法一次付清，因此可以先使用共享手機。

除了上述原因之外，共享手機服務仍有一些地方必須克服，有人認為綁定一年的租約，不夠靈活；有人認為機型不夠豐富；有人擔心共享手機會衍生隱私安全問題。一名手機愛好者孟先生指出，「能租一天或一個星期感受一下機型，我很樂意。但租一年就不太人性化，可能租期還沒到，新機已經出來了。」

蘋果公司（Apple）中國官網iPhone購機頁面顯示，蘋果有提供信用卡分期付款選項。以32GB的iPhone7為例，分期每月支付最低約人民幣465元（約新台幣2149元），相當於每日至少支付約人民幣38.75元（約新台幣179元）。