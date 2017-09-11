30隻喵星人搭火車漫遊 日本鐵路公司籲關注流浪貓

30隻多貓咪在火車上漫遊，不少乘客也上前逗弄，有的人甚至與貓咪一同共享午餐。（路透社）

2017-09-11 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本岐阜縣大垣市（Ogaki）的當地火車竟有30隻貓咪乘客在搭乘？這是日本民間團體和當地鐵路公司合作所舉辦的活動，希望藉由乘客與貓互動，喚醒民衆對流浪貓問題的關注。

《路透社》報導，民間團體「小貓咖啡店收容所」（Kitten Cafe Sanctuary）與鐵路公司（Yoro Railway Co Ltd）合作，在10日舉行這次的活動。只見30隻多貓咪在火車上漫遊，不少乘客也上前逗弄，有的人甚至與貓咪一同共享午餐。

一名來自日本兵庫縣（Hyogo Prefecture）的乘客林未來子（Mikiko Hayashi）已經收養了兩隻流浪貓，她表示，這次的活動讓更多人知道流浪貓問題。

根據日本環境部統計，去年有7萬2624隻流浪貓被送到收容所，相較2004年的23萬7246隻，下降了70%。日本當局在2004年撲殺了23萬8929隻的流浪貓，去年數量降至4萬5574隻。目前日本全境的「貓人口」約有980萬隻。

去年有7萬2624隻流浪貓被送到收容所，相較2004年的23萬7246隻，下降了70%。（路透社）

這是日本民間團體和當地鐵路公司合作所舉辦的活動，希望藉由乘客與貓互動，喚醒民衆對流浪貓問題的關注。（路透社）